Care e principala problema a Simonei Halep la Stuttgart

Dupa meci, Simona a declarat ca se simte foarte bine in acest moment si nu mai are nicio durere la umar, dar a recunoscut ca nu poate servi foarte bine: "Nu am simtit durere nici azi, dar in continuare nu voi servi la putere maxima si cred ca am jucat foarte bine dupa o perioada foarte lunga. Invat lectia cand pierd un meci si incep sa joc mai bine. Am avut incredere ca pe zgura este sansa mea. Imi place suprafata si ma simt mai bine pe zgura. De la zi la zi am jucat mai bine, din punctul meu de vedere. Sper a treia oara sa fie cu noroc si sa ma calific in finala, terenul poate nu e preferatul meu, pentru ca aluneca, dar e zgura, e un plus pentru mine. Daca maine voi lupta, am sansa mea sa castig", a spus Simona Halep, pentru Digi Sport. In semifinale, Simona Halep se va duela cu Aryna Sabalenka, azi, nu inainte de ora 19:30, la Digisport.