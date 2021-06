Simona Halep a spus adio Bucurestiului! Unde locuieste acum campioana noastra

Sportiva s-a mutat la Izvorani, in comuna Ciolpani, la 30 de kilometri de Bucuresti, acolo unde si-a cumparat o vila, pe care a reamanajat-o.Imobilul, care i-a apartinut in trecut lui Ionut Lupescu , are iesire direct la lac si este o oaza de liniste spre deosebire de tumultul Bucurestiului.Simona si-a terminat si vila din Primaverii, insa zona este foarte aglomerata si traficul o incomodeaza destul de mult, astfel ca a preferat sa stea in afara orasului.Intre avantajele mutarii la Izvorani este si faptul ca se poate pregati la baza olimpica de acolo, unde ajunge in cateva minute.In plus, Halep isi poate satisface si unul dintre hobbyurile ei, acela de a se plimba cu ski-jetul pe lac.