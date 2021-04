Simona Halep joaca pentru un loc in semifinale la Stuttgart. E momentul revansei pentru romanca LIVETEXT, dupa ora 19.30

Halep s-a calificat in sferturile de finala dupa ce a invins-o joi, cu scorul de 6-1, 6-3, pe jucatoarea ceha Marketa Vondrousova, locul 20 WTA. Simona Halep si Ekaterina Alexandrova au mai fost adversare de trei ori. Halep s-a impus in fata rusoaicei in 2019, la Cincinnati. In urmatoarele doua confruntari, din 2019 de la Beijing si 2021 de la Melbourne (Gippsland Trophy), s-a impus Alexandrova, cu scoruri categorice, 6-2, 6-3, respectiv 6-2, 6-1.