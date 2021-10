Simona Halep a dezvăluit ce face Toni Iuruc la meciurile ei

Simona Halep și-a unit destinele cu Toni Iuruc, după trei ani de relație.

Chiar și căsătorită, Halep nu are de gând să abandoneze tenisul.

„Nu ştiu de ce mulţi vorbesc de finalul carierei mele. Acesta nu este aproape. Îmi doresc mult să mai joc. Din cauza accidentărilor din acest sezon, am avut mici dubii că mai pot continua, dar acum sunt foarte fit, sănătoasă şi îmi doresc doi - trei - patru ani să mai joc. Depinde şi cât mă ţine corpul. Toni mă susţine foarte mult şi mă încurajează să joc cât se poate de mult, căci ştie cât de pasionată sunt. El n-a fost un minus în viaţa mea profesională, a fost un mare plus. În tribună, e foarte emotiv, chiar dacă nu pare. Preferă să nu stea în lojă, ci mai departe. A mai stat acolo şi am pierdut câteva meciuri. E superstiţios. De aceea nu prea apare la televizor“, a declarat Simona Halep, conform ziuaconstanta.ro.

