Clasamentul care ii da fiori Simonei Halep! Ce obiectiv poate rata jucatoarea noastra in 2021

Jucatoarea noastra sta insa destul de rau in clasamentul pe 2021, cel care asigura prezenta primelor opt jucatoare din acest an la Turneul Campioanelor , programat in luna noiembrie la Shenzhen (China).Halep ocupa abia pozitia 27, fiind a doua cel mai bine clasata dupa Sorana Cirstea , care este pe locul 23 in aceasta ierarhie.Fara cateva rezultate notabile, prezenat Simonei la Shenzhen este compromisa in acest an. Ashleigh Barty 3381 puncte2 Barbora Krejcikova 3258 (+10)3 Aryna Sabalenka 2657 (-1) Naomi Osaka 2536 (-1) Iga Swiatek 2385 Garbine Muguruza 2095 (-2)7 Anastacia Pavlyuchenkova 1898 (+27) Maria Sakkari 1886 (+8)9 Jennifer Brady 1808 (-3)10 Cori Gauff 1710 (+1)