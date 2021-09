Simona Halep a povestit, în America, coșmarul prin care a trecut în ultimele luni

"Deja este un rezultat bun având în vedere problemele pe care le-am avut în ultima vreme, așa că este bine că am ajuns în turul 3", a declarat Simona Halep după meciul cu Kristina Kucova, scor 6-1, 6-3.Ea a povestit în fața presei și coșmarul prin care a trecut în ultimele luni, din cauza căruia a ratat Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo."La început a fost foarte dur. Pentru că nu mi s-a întâmplat niciodată să am o astfel de accidentare, un mușchi rupt în două locuri. Așa că a fost o provocare, pentru că nu m-am mai confruntat cu așa ceva până acum. Nu știam cum să mă descurc cu durerea. Apoi, recuperarea... A trebuit să încep să fac exerciții ca atunci când eram copil, încet și doar mergând pe degetele de la picioare. A fost o recuperare grea, cum ar fi câte patru, cinci ore pe zi", a spus ea conform Eurosport.Simona Halep recunoaște că încă joacă având o anumită frică."A fost un pic mai dificil și cu partea mentală, după accidentare. După ce m-am însănătoșit și am revenit, am putut juca fără durere, dar încă mi-a fost frică. Din punct de vedere mental, am fost puțin jos. Acum mă simt fericită, pentru că mă simt bine, fără durere, fără să mă mai lupt cu partea mentală. Deci, sunt doar fericită că sunt pe teren și încerc tot posibilul să câștig fiecare meci pe care îl joc. Trebuie să recunosc că sunt mai încrezătoare", a mai afirmat românca, ajunsă pe locul 13 mondial.În turul de la US Open, Simona Halep o va înfrunta pe Elena Rybakina, partidă programată vineri.