Din ce postura va incepe Simona Halep turneul de la Wimbledon

Pe baza acestei ierarhii se va vor stabili capii de serie la Wimbledon , dar grand slam-ul londonez este singurul care poate sa nu tina cont de locurile ocupate de jucatori si jucatoare in ordinea favoritilor.Totusi, in absenta japonezei Osaka, care a declarat forfait pentru comptitia de la All England Club, Halep, detinatoarea trofeului, va fi a doua favorita la Wimbledon.In top Top 10 WTA s-a produs o schimbare fata de clasamentul precedent, Elina Svitolina urcand pe locul Sofiei Kenin, care a coborat o pozitie, si are urmatoarea componenta.1. Ashleigh Barty (Australia) - 7.875 de puncte (scadere de la 8.245 de puncte);2. Naomi Osaka (Japonia) - 7.346 (7401);3. Simona Halep (Romania) - 6.330;4. Arina Sabalenka (Belarus) - 6.195;5. Elina Svitolina (Ucraina) - 5.835;6. Sofia Kenin (SUA) - 5.640 (5.865);7. Bianca Andreescu (Canada) - 5.266 (5265);8. Serena Williams (SUA) - 4.931;9. Iga Swiatek (Polonia) - 4.430 (4.435);10. Karolina Pliskova (Cehia) - 4.285. Sorana Cirstea se mentine pe locul 45, cu 1.614 puncte; Patricia Tig a coborat un loc, pana pe 62, cu 1.263 de puncte;- Irina-Camelia Begu a coborat de pe locul 78 pe 79, cu 1.044 de puncte; Ana Bogdan a coborat un loc, pana pe 92, cu 880 de puncte;- Irina Bara a urcat de pe locul 114 pe 113, cel mai bun din cariera, cu 715 puncte;- Jaqueline Cristian a coborat trei locuri, pana pe 153, cu 509 de puncte; Mihaela Buzarnescu a coborat de pe locul 160 pe 161, cu 485 de puncte; Monica Niculescu a coborat 18 pozitii, pana pe locul 193, cu 366 de puncte;- Elena Gabriela Ruse a coborat patru de pozitii, pana pe locul 199, cu 355 de puncte.