Simona Halep, ultima saptamana in Top 3 mondial? Romanca e cu ochii pe turneul de la Berlin. Cine o poate depasi

1. Ashleigh Barty (Australia) - 8.245 de puncte;2. Naomi Osaka (Japonia) - 7.401;3. Simona Halep (Romania) - 6.330;4. Arina Sabalenka (Belarus) - 6.195;5. Sofia Kenin (SUA) - 5.865;6. Elina Svitolina (Ucraina) - 5.835;7. Bianca Andreescu (Canada) - 5.265;8. Serena Williams (SUA) - 4.931;9. Iga Swiatek (Polonia) - 4.435;10. Karolina Pliskova (Cehia) - 4.285.Participanta in aceasta saptamana la turneul de la Berlin, Arina Sabalenka o poate depasi pe Simona Halep in cazul in care va cuceri trofeul. Mai exact, Sabalenka ar ajunge la 6.475 de puncte.Pentru Simona Halep urmeaza turneul de la Bod Hamburg, saptamana viitoare, urmat de marea incercare de la Wimbledon, unde e nevoita sa-si apere titlul din 2019. Ca urmare, romanca va porni la Londra cu 2.000 de puncte mai putin, iar daca nu va repeta performanta, atunci risca sa alunece si mai mult in ierarhia WTA.