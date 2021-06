"Sunt niste fatuci de 17 ani, daca-mi dau doua palme nu mai ma ridic" Cine l-a impresionat pe Ion Tiriac

La inaugrarea gradinitiei Best Preschool British Education & Sports Tiriac de la Stejarii, Ion Tiriac a declarat ca SImona Halep trebuie sa stea pe tusa 7-8 luni pentru a-si reveni complet."Eu cred ca Simona nu s-a accidentat, eu cred ca ea nu s-a legat bine de la accidentarile pe care le-a avut. Imi doresc tare mult ca aceasta sportiva de exceptie sa mai stea doi, trei ani, cu toate ca jocul s-a schimbat mult in ultimii ani".Tiriac a mai declarat ca in tenisul feminin de astazi se mizeaza foarte mult pe forta."Sunt niste fatuci de 17 ani acum... daca imi dau o palma, nu ma ridic doua saptamani!?".