Cum a fost primit Jannik Sinner la US Open, la primul meci după scandalul de dopaj VIDEO

Jannik Sinner, numărul 1 mondial, l-a învins marţi în patru seturi pe americanul Mackenzie McDonald şi s-a calificat în turul al doilea al US Open.

El s-a impus în faţa lui McDonald (locul 140 ATP) cu scorul de 2-6, 6-2, 6-1, 6-2, în două ore şi 24 de minute.

"El a jucat foarte bine la început, aşa că am încercat să rămân în meci din punct de vedere psihic. Este prima mea victorie pe acest teren, după mai multe încercări”, a declarat italianul.

Sinner (23 de ani) a sosit la Flushing Meadows după triumful de săptămâna trecută de la turneul Masters 1000 de la Cincinnati, dar mai ales după dezvăluirea că a fost exonerat de autorităţile antidoping după ce a fost depistat pozitiv cu clostébol în luna martie.

Gestionarea cazului şi rezultatul său au creat controverse în tenis, unii denunţând un sistem antidoping cu dublu standard şi amintind de cazul Simona Halep. Discuţiile au perturbat abordarea turneului de către italian, încă expus unui posibil apel din partea Agenţiei Mondiale Antidoping.

El îl va înfrunta în turul al doilea pe tânărul american Alex Michelsen (20 de ani, locul 49 ATP).

La itnrarea pe teren, Sinner a fost flueirat de o parte a publicului. Totuși, la final, el a mulțumit "minunatului public" pentru suport.

