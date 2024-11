Apariție de senzație: Sorana Cîrstea, într-un bolid de lux

S-a anunțat că Sorana Cirstea a devenit ambasador al mărcii Aston Martin Köln.

Jucătoarea de tenis din România a postat imagini spectaculoase cu bolidul de lux pe care îl reprezintă.

"Suntem încântați să anunțăm că vedeta tenisului Sorana Cîrstea, se alătură familiei Aston Martin Köln ca cel mai nou ambasador al mărcii!

Cu pasiunea ei pentru excelență și motivația de neegalat, Sorana întruchipează perfect esența Aston Martin - unde performanța, rafinamentul și precizia se reunesc. Nu am putea fi mai încântați să o avem ca parte a călătoriei noastre!

Rămâneți pe fază pentru momente exclusive din culise, colaborări interesante și multe altele!", se arată în comunicatul oficial.

Sorana Cîrstea a căzut până pe locul 70 în clasamentul WTA, dar a dat o adevărată lovitură de imagine.

It has been announced that Sorana Cirstea has become a Aston Martin Cologne brand ambassador.

A beautiful and talented player, with a beautiful and powerful car brand, a perfect pairing! pic.twitter.com/kereyQvOrd