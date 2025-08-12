Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în optimi la Cincinnati. Românca se pregătește de un meci de foc

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 12 August 2025, ora 07:18
250 citiri
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în optimi la Cincinnati. Românca se pregătește de un meci de foc
Sorana Cîrstea FOTO X @WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, luni, după ce a învins-o pe chinezoaica Yue Yuan cu 6-7 (2/7), 6-4, 6-4.

Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) s-a impus după aproape trei ore de joc (2 h 51 min).

Cîrstea a reușit 9 ași în acest meci, care a fost prima sa confruntare cu Yuan (26 de ani, 98 WTA).

Sorana Cîrstea a ratat o minge de set în primul act al întâlnirii, în setul secund a revenit de la 2-4, iar în decisiv de la 0-2.

Românca și-a asigurat un cec de 56.678 de dolari și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe poloneza Iga Swiatek, care a beneficiat de retragerea ucrainencei Marta Kostiuk.

Swiatek (24 de ani, 3 WTA) a câștigat toate cele patru confruntări cu Cîrstea, ultimele două cu 6-1, 6-1, românca reușind să câștige un singur set în aceste dueluri.

Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la dublu de la turneul WTA 1000 de la Cincinnati
Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la dublu de la turneul WTA 1000 de la Cincinnati
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati. Cîrstea...
Ce performanță! Jucătoarea din România care face senzație la unul dintre cele mai importante turnee ale momentului
Ce performanță! Jucătoarea din România care face senzație la unul dintre cele mai importante turnee ale momentului
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open. Sorana Cîrstea (35...
#tenis, #Sorana Cirstea, #Cincinnati, #Iga Swiatek , #Sorana Cirstea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rapid, "furată" de arbitri în meciul cu Oțelul? Constantin Gâlcă: "Este penalty clar"
  2. "Eu sunt Becali și să asculte toți de mine! Și Șucu, și toți!"
  3. Drum liber către Inter-ul lui Chivu! Cel mai bun portar din lume, scos din lotul campioanei Europei
  4. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în optimi la Cincinnati. Românca se pregătește de un meci de foc
  5. "FCSB este terminată, în locul lui Gigi m-aș lăsa de fotbal. Să-i pună pe limbricii lui"
  6. Meci tare pentru Emma Răducanu, la Cincinnati. Meciul cu Sabalenka a durat peste trei ore
  7. Rapid ratează șansă să urce pe primul loc în Liga 1. Ce a făcut în meciul cu Oțelul
  8. Fantastic! Sorana Cîrstea face minuni la Montreal. Urmează meciul cu Iga Swiatek
  9. Cristiano Ronaldo s-a decis, după 8 ani de relație! Anunțul făcut de modelul Georgina Rodriguez FOTO
  10. Derapaj sexist în Liga 1. Ce a spus Bogdan Andone, după ce a pierdut cu Botoșani