Salt impresionant pentru Sorana Cîrstea, în clasamentul WTA. Cine este cea mai bine clasată româncă

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 48, după o coborâre de șase poziții, cu 1.226 puncte.

În schimb, Sorana Cîrstea a urcat șase locuri și este pe 58, cu 1.091 puncte. În Top 100 se află și Gabriela Ruse, care a coborât două locuri și este chiar pe 100, cu 746 puncte.

Anca Todoni a coborât un loc și este pe 120, cu 646 puncte, în timp ce Irina Begu a coborât opt locuri și este pe 121, cu 644 puncte.

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.010 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 8.553 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.263 puncte. Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, învingătoare la Beijing Open, cu 5.989 puncte și rusoaica Mirra Andreeva (4.698 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 53, în urcare trei locuri, cu 1.514 puncte.

