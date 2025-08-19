Salt uriaș pentru Sorana Cîrstea, în clasamentul WTA. O singură jucătoare din România în top 50

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 19 August 2025, ora 10:03
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Jaqueline Cristian ocupă locul 50 în ierarhia WTA dată publicităţii marţi, după o coborâre de un loc, cu 1.161 puncte, fiind jucătoarea din România cu clasarea cea mai bună.

Gabriela Ruse, locul 67 WTA cu 939 de puncte, a coborât un loc.

Irina Begu este şi ea în top 100, pe poziţia 90 (819 puncte), după o coborâre de trei locuri.

Sorana Cîrstea a înregistrat o urcare spectaculoasă de 26 de locuri şi a ajuns pe 112, cu 660 de puncte.

După o urcare de două locuri, Anca Todoni a ajuns pe 113, tot cu 660 de puncte.

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek, câştigătoare la Cincinnati, a urcat de pe 3 pe 2, cu 7.933 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

Top 5 este completat de americanca Jessica Pegula – 4.903 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.733 puncte).

Cea mai mare urcare a fost înregistrată de sportiva franceză Varvara Gracheva, care a urcat 20 de locuri şi este pe 83, cu 861 de puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 54, în menţinere, cu 1.494 puncte. Imediat după ea, pe locul 56, este Monica Niculescu, în urcare un loc, cu 1.464 de puncte.

