Victorie fulger pentru Sorana la Cleveland: 6-1, 6-0!

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 16 August 2025, ora 22:47
501 citiri
Victorie fulger pentru Sorana la Cleveland: 6-1, 6-0!
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ajuns sâmbătă în turul al doilea al calificărilor la turneul WTA 250 de la Cleveland.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a învins-o sâmbătă pe americanca Anna Frey (17 ani, locul 971 WTA) în primul tur al calificărilor de la turneul WTA 250 Tennis in the Land powered by Rocket, de la Cleveland. Sorana a avut nevoie de doar 46 de minute pentru a dispune de adolescenta americană cu 6-1, 6-0.

În al doilea tur al calificărilor de la Cleveland, Sorana o va înfrunta pe Rebeka Masarova, din Elveția, o jucătoare de 26 de ani, locul 105 WTA.

Sorana Cîrstea, meci de foc la Cincinnati în fața fostului lider mondial Iga Swiatek. Partida s-a încheiat în două seturi
Sorana Cîrstea, meci de foc la Cincinnati în fața fostului lider mondial Iga Swiatek. Partida s-a încheiat în două seturi
Sorana Cîrstea (35 ani, 138 WTA) a înfruntat-o pe poloneza Iga Swiatek în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari....
Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
Sorana Cîrstea (35 ani, 138 WTA) o va înfrunta miercuri, 13 august, pe poloneza Iga Swiatek în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de...
#tenis, #Sorana Cirstea, #Cleveland, #rebeka masarova , #Sorana Cirstea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Vladimir Putin s-a urcat in "Bestia" lui Donald Trump si au urmat momente total neasteptate, care s-au viralizat instant
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce lovitura: si-au dat afara din lot portarul titular si au batut palma cu Gianluigi Donnarumma!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bayern Munchen a câștigat un nou trofeu! Luis Diaz, impact instant
  2. Mircea Rednic, clipe grele în Belgia. Antrenorul român a fost umilit
  3. Petrolul - Hermannstadt, meci decis de un gol marcat pe final. Sibienii, fără victorie în Superliga
  4. Victorie fulger pentru Sorana la Cleveland: 6-1, 6-0!
  5. Eșec drastic pentru România în Ungaria, în cursa pentru Mondiale. Tricolorii sunt calificați mai departe
  6. Șumi, ce ai făcut? Gafă impardonabilă a antrenorului în trafic. Riscă să își piardă permisul
  7. S-a încheiat CS Dinamo - Steaua. Un jucător a fost dus cu ambulanța la spital
  8. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin în prima etapă din Premier League. Alte rezultate
  9. Decizie majoră luată de UEFA, pentru meciul Aberdeen - FCSB. Nu s-a mai întâmplat asta din 2014
  10. Balonul de Aur e stabilit! Ilie Dumitrescu: "Nu mai sunt dubii"