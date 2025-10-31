N-a fost să fie. Ce a făcut Sorana Cîrstea, în sferturile de la Hong Kong

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 16:54
367 citiri
N-a fost să fie. Ce a făcut Sorana Cîrstea, în sferturile de la Hong Kong
Sorana Cîrstea FOTO X CirsteaFC

Sorana Cîrstea, locul 45 WTA şi cap de serie 7, a fost eliminată, vineri, de sportiva canadiană Leylah Fernandez, favorită 2, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Hong Kong Open.

Fernandez s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, într-o oră şi 44 de minute.

Cîrstea şi Fernandez au mai fost adversare o dată, în semifinale la Osaka, în urmă cu nici două săptămâni. Atunci a câştigat tot Fernandez (6-1, 2-6, 6-4), care ulterior a obţinut şi trofeul.

Pentru parcursul de la acest turneu, Sorana Cîrstea a obţnut 6.815 dolari şi 54 de puncte.

