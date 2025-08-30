Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la US Open. Acum câteva zile a triumfat în turneul de la Cincinnati

Perechea formată din românca Sorana Cîrstea şi rusoaica Anna Kalinskaya a fost învinsă în primul tur al turneului de dublu feminin de la US Open şi a părăsit competiţia.

Sorana Cîrstea (35 de ani) şi rusoaica Anna Kalinskaya (26 de ani) au cedat după ceva mai mult de o oră şi jumătate în disputa cu americancele McCartney Kessler (26 de ani) şi Peyton Stearns (23 de ani).

Kessler/Stearns au câştigat în două seturi, 7-5, 6-4, şi s-au calificat în 16-imile turneului de dublu feminin de la US Open.

România a mai rămas cu două reprezentante în competiția de dublu de la US Open: Gabriela Ruse şi Monica Niculescu.

Ads