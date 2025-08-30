Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la US Open. Acum câteva zile a triumfat în turneul de la Cincinnati

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 30 August 2025, ora 00:47
154 citiri
Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la US Open. Acum câteva zile a triumfat în turneul de la Cincinnati
Sorana Cîrstea FOTO X CirsteaFC

Perechea formată din românca Sorana Cîrstea şi rusoaica Anna Kalinskaya a fost învinsă în primul tur al turneului de dublu feminin de la US Open şi a părăsit competiţia.

Sorana Cîrstea (35 de ani) şi rusoaica Anna Kalinskaya (26 de ani) au cedat după ceva mai mult de o oră şi jumătate în disputa cu americancele McCartney Kessler (26 de ani) şi Peyton Stearns (23 de ani).

Kessler/Stearns au câştigat în două seturi, 7-5, 6-4, şi s-au calificat în 16-imile turneului de dublu feminin de la US Open.

România a mai rămas cu două reprezentante în competiția de dublu de la US Open: Gabriela Ruse şi Monica Niculescu.

Fantastic: Alcaraz, fără emoții la US Open. Merge în optimile de finală, după un meci cu un jucător de top
Fantastic: Alcaraz, fără emoții la US Open. Merge în optimile de finală, după un meci cu un jucător de top
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins vineri, în 16-imi, pe italianul Luciano Darderi și s-a calificat în optimile de finală ale ultimului turneu de Mare Șlem al anului, US Open....
Meci dramatic pentru Sorana Cîrstea la US Open, partidă decisă după trei seturi
Meci dramatic pentru Sorana Cîrstea la US Open, partidă decisă după trei seturi
Aproape trei ore a durat meciul dintre Sorana Cîrstea și Karolina Muchová, partidă contând pentru turul al doilea de la US Open. Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) a întâlnit-o pe...
#tenis, #Sorana Cirstea, #US Open , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: "Dureaza de ani de zile". Instanta nu a stat pe ganduri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la US Open. Acum câteva zile a triumfat în turneul de la Cincinnati
  2. Ce se întâmplă la naționala Portugaliei, în memoria lui Diogo Jota. Gest superb al celui mai bun prieten al său
  3. Prima înfrângere a sezonului. Cum s-a terminat meciul dintre Rapid și UTA
  4. Fantastic: Alcaraz, fără emoții la US Open. Merge în optimile de finală, după un meci cu un jucător de top
  5. Președintele lui Marseille, mesaj pentru Rabiot: „Eu sunt un om bun.”
  6. Balonul de aur, înapoi în națională! Rodri, chemat la lot după un an de absență
  7. Emma Răducanu, pulverizată la US Open. Eșec umilitor pentru campioana din 2021
  8. Lia Olguța Vasilescu a postat o imagine controversată, pe care a șters-o ulterior FOTO
  9. Reacție din tabăra FCSB-ului după tragerea la sorți din Europa League: ”Mergem pe Marakana, e marfă și pentru corporatiști...”
  10. Decizia luată de Robert Lewandowski. Revine la echipa pentru care a scris istorie