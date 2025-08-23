Cu câți bani s-a ales Sorana după calificarea în finală la Cleveland. Românca va juca pentru a șaptea oară cu trofeul pe masă

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 23 August 2025, ora 08:27
214 citiri
Cu câți bani s-a ales Sorana după calificarea în finală la Cleveland. Românca va juca pentru a șaptea oară cu trofeul pe masă
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Calificată în finală la Cleveland, Sorana Cîrstea și-a asigurat o ascensiune spectaculoasă în clasamentul WTA și un cec de peste 20.000 de dolari.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-1, 7-5.

Cîrstea (35 de ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră și 18 minute.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 21.484 de dolari și 181 de puncte WTA. Jucătoarea din România va urca spectaculos în clasamentul WTA, fiind deja pe poziția 88-a în ierarhia live a tenisului feminin.

În cazul în care va câștiga finala, Sorana ar putea ajunge chiar pe locul 71! În ultimul act, românca o va înfrunta pe Ann Li (SUA).

Pentru Cîrstea este a șaptea finală WTA din carieră, ea având două titluri, obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). A pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Sorana, impecabilă! Jucătoarea de tenis s-a calificat în finală după o nouă victorie strălucită
Sorana, impecabilă! Jucătoarea de tenis s-a calificat în finală după o nouă victorie strălucită
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe...
Victorie magnifică pentru jucătoarea din România și calificare în sferturi
Victorie magnifică pentru jucătoarea din România și calificare în sferturi
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a înfruntat-o pe elvețianca Jil Teichmann în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de...
#tenis, #Sorana Cirstea, #ann li, #finala cleveland, #premiu , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cu o oferta de la Rapid pe masa, Ianis Hagi a ales si semneaza: "E pe drum". A fost convins cu o clauza cum rar se vede
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A dezvaluit in direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi baiatului sau: "Stiti cum o sa-l cheme?"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premier League: campioana mondială a cluburilor a făcut spectacol din nou
  2. Cu câți bani s-a ales Sorana după calificarea în finală la Cleveland. Românca va juca pentru a șaptea oară cu trofeul pe masă
  3. Mesaj dur după victoria la limită a Rapidului: "Alo! Am jucat cu Metaloglobus! Lăsați șampania și artificiile, deschideți buzunarele"
  4. Bayern München și-a spulberat adversara în prima etapă din Bundesliga. Scor uluitor contra lui Leipzig
  5. Sorana, impecabilă! Jucătoarea de tenis s-a calificat în finală după o nouă victorie strălucită
  6. Emoții mari pentru Rapid contra lui Metaloglobus. Cum s-a terminat meciul
  7. Performanță notabilă a unui român la Mondialul de la Otopeni. Locul ocupat în finală
  8. Surpriză mare în meciul dintre UTA și Unirea Slobozia: un gol marcat în minutul 90+2 a schimbat soarta jocului
  9. Motivul pentru care Donald Trump a pus mâna pe trofeul Cupei Mondiale: ”Pot să-l păstrez?” Răspunsul primit de președintele SUA VIDEO
  10. De la Bayern München, la PSV! Viitorul adversar al naționalei României este noul coleg al lui Dennis Man