Cu câți bani s-a ales Sorana după calificarea în finală la Cleveland. Românca va juca pentru a șaptea oară cu trofeul pe masă

Calificată în finală la Cleveland, Sorana Cîrstea și-a asigurat o ascensiune spectaculoasă în clasamentul WTA și un cec de peste 20.000 de dolari.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-1, 7-5.

Cîrstea (35 de ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră și 18 minute.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 21.484 de dolari și 181 de puncte WTA. Jucătoarea din România va urca spectaculos în clasamentul WTA, fiind deja pe poziția 88-a în ierarhia live a tenisului feminin.

În cazul în care va câștiga finala, Sorana ar putea ajunge chiar pe locul 71! În ultimul act, românca o va înfrunta pe Ann Li (SUA).

Pentru Cîrstea este a șaptea finală WTA din carieră, ea având două titluri, obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). A pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

