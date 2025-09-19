Sorana Cîrstea a câștigat aproape un milion de dolari în 2025. Averea fabuloasă pe care a strâns-o

Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, a fost învinsă, joi, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, de favorita principală şi numărul 2 mondial, poloneza Iga Swiatek.

Swiatek s-a impus, scor 6-3, 6-2, după o oră şi 33 de minute. Poloneza a obținut astfel a șasea victorie din șase meciuri cu Sorana Cîrstea.

În faza următoare a competiţiei, Iga Swiatek va evolua cu învingătoarea meciului dintre Barbora Krejčíková și Emma Răducanu.

Prin prezența în optimi, românca şi-a asigurat un premiu de 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea a ajuns la 974.628 de dolari câștigați în 2025. Ea a acumulat în carieră 10.722.738 de dolari, fiind pe locul 69 în clasamentul all-time feminin al câștigurilor din tenis.

