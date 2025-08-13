Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 13 August 2025, ora 09:02
680 citiri
Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
Sorana Cîrstea FOTO X @WTA

Sorana Cîrstea (35 ani, 138 WTA) o va înfrunta miercuri, 13 august, pe poloneza Iga Swiatek în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Swiatek (24 ani, 3 WTA) a câștigat toate cele patru confruntări cu Cîrstea, ultimele două cu 6-1, 6-1, românca reușind să câștige un singur set în aceste dueluri.

Partida are loc în această seară, de la ora 18.00, în direct pe DigiSport 2.

Una dintre marile probleme de la Cincinnati din aceste zile o reprezintă condițiile meteo. Programul meciurilor de marți de la Cincinnati a fost perturbat de o furtună izbucnită la începutul serii.

Germanul Alexander Zverev conducea cu 6-4, 5-4 și era pe punctul de a servi pentru meci, în fața americanului Brandon Nakashima, atunci când jocul a fost oprit din cauza riscului de fulgere, înainte ca ploaia să împiedice reluarea partidei.

Americanul Ben Shelton, câștigătorul turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto, săptămâna trecută, nu a putut începe meciul său împotriva spaniolului Roberto Bautista Agut, care va avea loc miercuri.

