Sorana Cîrstea, meci de foc la Cincinnati în fața fostului lider mondial Iga Swiatek. Partida s-a încheiat în două seturi

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:52
825 citiri
Sorana Cîrstea FOTO X @WTA

Sorana Cîrstea (35 ani, 138 WTA) a înfruntat-o pe poloneza Iga Swiatek în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Iga Swiatek (24 ani, 3 WTA) a câștigat meciul cu Sorana Cîrstea, scor 6-4, 6-3, într-o oră și 35 de minute de joc.

24-9 a fost raportul loviturilor direct câștigătoare în favoarea Igăi, respectiv 33-27 al erorilor neforțate.

Poloneza s-a calificat în sferturile de finală unde va juca împotriva învingătoarei din meciul Anna Kalinskaya - Ekaterina Alexandrova.

Swiatek câștigase toate cele patru confruntări precedente cu Cîrstea, ultimele două cu 6-1, 6-1, românca reușind să câștige un singur set în aceste dueluri.

Românca și-a asigurat un cec de 56.678 de dolari și 120 de puncte WTA și se apropie de Top 100 în clasamentul feminin.

