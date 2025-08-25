După ce a câștigat finala de la Cleveland, Sorana Cîrstea e gata de ultimul mare turneu al anului. Programul de la US Open

Luni, 25 August 2025, ora 16:27
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian joacă, marţi, în primul tur la US Open, conform programului anunțat de organizatori.
Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, va evolua cu sportiva argentiniană Solana Sierra, locul 74 mondial, în al treilea meci de pe terenul 6.
Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, va juca în compania americancei Danielle Collins, locul 61 mondial, în al doilea meci de pe terenul 17.
Partidele de la US Open încep de la ora locală 11.00.
