Sorana Cîrstea, locul 120 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în optimile de finală ale turneului WTA 250 din SUA, de la Austin.

Cîrstea a trecut în primul tur de sportiva din Germania Laura Siegemund, numărul 83 mondial, scor 6-3, 0-6, 6-1, într-o oră şi 52 de minute.

În faza următoare, românca o va înfrunta miercuri pe favorita 2, rusoaica Diana Shnaider (13 WTA).

Prin calificarea în optimi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 4.160 de dolari şi 30 de puncte.

Jurnalistul Jose Morgado, specializat pe tenis, a remarcat o statistică uluitoare. În setul al doilea, Sorana Cîrstea a reușit contraperformanța de a câștiga doar șase puncte. În schimb, ea și-a crescut din nou nivelul în setul decisiv.

Sorana Cirstea keeps her good moment from Dubai and beats Laura Siegemund 6-3, 0-6, 6-1 to reach the 2nd round in Austin. Won just six (!) points in the entire second set but then played a great decider.

Cirstea vs. Shnaider is a fun 2nd round in Austin. pic.twitter.com/iQDYF8Fcr9