Splendid! Fantastică Sorana Cîrstea, calificare de senzație la Cleveland

Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, venită din calificări, a acces, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.

Cîrstea a trecut în runda inaugurală de sportiva japoneză Moyuka Uchijima, locul 89 mondial, scor 6-4, 6-1.

În turul doi, Cîrstea va evolua cu învingătoarea meciului dintre elvețianca Jill Teichmann și sportiva franceză Lois Boisson.

În schimb, Gabriela Ruse, locul 66 mondial, a fost eliminată, luni, de americanca Hailey Baptiste, scor 6-2, 7-6 (2).

Premiul pentru prezența în primul tur este de 3.110 dolari, iar cel pentru calificarea în optimi este de 4.470 de dolari.

