Meci dramatic pentru Sorana la Osaka: întoarcere de scor în setul decisiv

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 08:11
662 citiri
Sorana Cîrstea FOTO X @WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea e evoluat, sâmbătă, în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, contra lui Leylah Fernandez (Canada).

Leylah Fernandez (23 de ani, locul 27 WTA) a învins-o pe Sorana Cîrstea (35 ani, 51 WTA), scor 6-1, 2-6, 6-4.

Sorana a condus cu 3-1 în setul decisiv, însă nu a reușit să concretizeze breakul, iar Leylah Fernandez s-a întors rapid în joc și s-a impus.

Sportiva din Canada va juca duminică în finală, iar oponenta ei ar putea fi chiar Jaqueline Cristian!

În semifinala a doua de la Osaka, Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) o va înfrunta pe cehoaica Tereza Valentova (18 ani, locul 78 WTA).

