Sorana Cîrstea, locul 120 WTA, a evoluat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 din SUA, de la Austin.

Sorana Cîrstea a întâlnit-o în sferturile turneului de la Austin pe McCartney Kessler (SUA, locul 56 WTA), cap de serie 5.

Partida a durat două ore și 20 de minute, iar McCartney Kessler s-a impus în trei seturi, scor 5-7, 6-4, 6-1.

Premiul pentru sferturile de finală este de 6.815 dolari şi 54 de puncte. Cu aceste puncte, Sorana Cîrstea a urcat nouă poziții în clasamentul live al WTA.

