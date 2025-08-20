Victorie magnifică pentru jucătoarea din România și calificare în sferturi

Sorana Cîrstea FOTO X @TennisChannel

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a înfruntat-o pe elvețianca Jil Teichmann în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari.

Sorana Cîrstea (locul 112 WTA, venită din calificări) a zdrobit-o pe Jil Teichmann (85 WTA), scor 6-1, 6-1, într-o oră și trei minute.

Jucătoarea din România s-a calificat în sferturi, unde va juca împotriva învingătoarei din meciul Liudmila Samsonova (locul 19 WTA, principala favorită a turneului) - Yafan Wang (locul 202 WTA).

Prin calificarea în sferturi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 6.820 de dolari şi 54 de puncte.

Totodată, Sorana Cîrstea a urcat până pe locul 103 în clasamentul live WTA, fiind tot mai aproape de revenirea în Top 100.

