Reacția organizatorilor turneului de la Cleveland, după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul: „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”

Sorana Cîrstea a anunțat în weekend că trofeul primit după ce a câștigat turneul de la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel de la New York, unde era cazată pentru US Open.

„Cine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, vă rog să mi-l înapoiați”, a scris jucătoarea clasată pe locul 71 mondial.

„Nu are nicio valoare materială, ci doar sentimentală”, a adăugat Sorana.

La câteva ore după ce totul a devenit public, organizatorii turneului de la Cleveland au reacționat:

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”, a precizat Tennis in the Land într-un story pe Instagram, adăugând că furnizorul trofeelor se va ocupa de această problemă.

Acest trofeu era primul turneu WTA câștigat de jucătoare din 2021.

