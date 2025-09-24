Victorie strălucită la Beijing pentru jucătoarea din România! Urmează meciul cu o favorită

În cadrul primei runde a turneului WTA 1000 de la Beijing, Sorana Cîrstea s‑a impus în faţa americancei Caroline Dolehide cu scorul de 6‑2, 6‑3, avansând astfel în fazele superioare ale competiției.

Sorana Cîrstea (locul 64 WTA) a avut nevoie de doar o oră și 8 minute pentru a o învinge pe Caroline Dolehide, din Statele Unite, locul 88 WTA, la China Open.

Sorana s-a impus cu 6-2, 6-3 în primul tur al turneului WTA 1000 de la Beijing, după o partidă pe care a controlat-o în întregime și a dominat-o la capitolul loviturilor direct câștigătoare.

În turul al doilea al China Open, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Karolína Muchová, locul 15 WTA, care a acces direct în această fază, fără a mai evolua în prima rundă.

Muchová are 6-1 la meciuri directe. Ultima oară a învins-o pe Sorana la US Open după un meci pe muchie de cuțit, 7-6, 6-7, 6-4 pentru jucătoarea din Cehia.

