Sorana Cîrstea, fără milă la Wuhan! Jelena Ostapenko a abandonat după un start fulgerător al româncei

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul următor al turneului WTA de la Wuhan, după ce Jelena Ostapenko a abandonat la scorul de 6-0, 2-1 pentru româncă.

Sorana Cîrstea (locul 58 WTA) a eliminat-o pe Jelena Ostapenko (locul 25 WTA) în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari.

Cîrstea a dominat autoritar primul set, pe care l-a câștigat la zero, iar în actul secund a continuat în același ritm, conducând cu 2-1 în momentul în care sportiva letonă a decis să se retragă din cauza problemelor fizice.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 23.450 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe jucătoarea chineză Shuai Zhang.

Zhang, ajunsă acum pe locul 142 WTA, a primit un wild-card și a trecut în primul tur de americancă Emma Navarro.

