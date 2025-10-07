Sorana Cîrstea, fără milă la Wuhan! Jelena Ostapenko a abandonat după un start fulgerător al româncei

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 13:20
907 citiri
Sorana Cîrstea, fără milă la Wuhan! Jelena Ostapenko a abandonat după un start fulgerător al româncei
Sorana Cîrstea FOTO X Jose Morgado

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul următor al turneului WTA de la Wuhan, după ce Jelena Ostapenko a abandonat la scorul de 6-0, 2-1 pentru româncă.

Sorana Cîrstea (locul 58 WTA) a eliminat-o pe Jelena Ostapenko (locul 25 WTA) în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari.

Cîrstea a dominat autoritar primul set, pe care l-a câștigat la zero, iar în actul secund a continuat în același ritm, conducând cu 2-1 în momentul în care sportiva letonă a decis să se retragă din cauza problemelor fizice.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 23.450 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe jucătoarea chineză Shuai Zhang.

Zhang, ajunsă acum pe locul 142 WTA, a primit un wild-card și a trecut în primul tur de americancă Emma Navarro.

Câți bani a câștigat Jaqueline pentru victoria de la Wuhan: turneul din China oferă premii uriașe
Câți bani a câștigat Jaqueline pentru victoria de la Wuhan: turneul din China oferă premii uriașe
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a învins-o pe americanca McCartney Kessler, cu 6-7 (6/8), 6-0, 6-3, marți, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu...
Victorie splendidă pentru jucătoarea din România la turneul din China! Urmează meciul cu o mare favorită
Victorie splendidă pentru jucătoarea din România la turneul din China! Urmează meciul cu o mare favorită
Jaqueline Cristian (48 WTA) a obținut o victorie impresionantă în fața americancei McCartney Kessler (33 WTA), scor 6-7, 6-0, 6-3, la capătul unui meci intens. Partida dintre Jaqueline...
#tenis, #Sorana Cirstea, #Jelena Ostapenko, #wuhan , #Sorana Cirstea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dependența de care a scăpat Florinel Coman: ”Era terminat, îi plăcea prea mult apa, bea suc de struguri la nenorocire”
  2. Sorana Cîrstea, fără milă la Wuhan! Jelena Ostapenko a abandonat după un start fulgerător al româncei
  3. Meciuri tari pentru naționala României în noiembrie. Toate adversarele, calificate la CM 2027
  4. Verdict teribil pentru jucătorul Craiovei, după meciul cu FCSB
  5. Clipe dramatice pentru Emma Răducanu. Ce-a pățit la Wuhan Open
  6. Celebrul LeBron James va anunța ”decizia deciziilor”. Cum au reacționat fanii
  7. A urcat pe primul loc și atacă FCSB-ul lui Becali: ”Se uită la noi ca la niște sălbatici. De aia nu-l dau afară, poate vine altul”
  8. Cine sunt moldovenii care vor să dea lovitura cu România, pe Arena Națională. Lotul complet
  9. Câți bani a câștigat Jaqueline pentru victoria de la Wuhan: turneul din China oferă premii uriașe
  10. Gigi Becali e sincer: ”Bă, m-am gândit că Mirel Rădoi e hoț!”