Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la dublu de la turneul WTA 1000 de la Cincinnati

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 10 August 2025, ora 23:40
69 citiri
Sorana Cîrstea FOTO X @TennisChannel

Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.

Cîrstea şi colega sa au fost învinse de echipa favorită 6, Liudmila Kichenok/Ellen Perez (Ucraina/Australia), scor 7-5, 7-5. Meciul a durat o oră şi 35 de minute.

Participarea în primul tur este recompensată cu 10.950 de dolari şi 10 puncte.

Sorana Cîrstea continuă la Cincinnati la simplu, unde este calificată în turul trei. Românca, locul 138 WTA, o va înfrunta luni pe sportiva chineză Yue Yuan, numărul 98 mondial.

