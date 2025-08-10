Ce performanță! Jucătoarea din România care face senzație la unul dintre cele mai importante turnee ale momentului

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 09 August 2025, ora 23:09
772 citiri
Ce performanță! Jucătoarea din România care face senzație la unul dintre cele mai importante turnee ale momentului
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a dispus de Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA) în trei seturi, scor 7-6 (4), 2-6, 6-4.

Sorana s-a impus după un meci de două ore şi 24 de minute, iar în turul al treilea va juca împotriva învingătoarei din meciul Yue Yuan – Diana Shnaider.

Gafă imensă făcută de Naomi Osaka la Montreal, pentru care și-a cerut scuze
Gafă imensă făcută de Naomi Osaka la Montreal, pentru care și-a cerut scuze
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani. La finalul meciului, în timpul...
Veste mare pentru Rafael Nadal! Spaniolul e din nou tătic și a ales și numele împreună cu soția
Veste mare pentru Rafael Nadal! Spaniolul e din nou tătic și a ales și numele împreună cu soția
Fostul tenisman spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată, după ce soția sa Mery Perelló a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca (Insulele Baleare),...
#tenis, #Sorana Cirstea, #Cincinnati , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Alex Baluta a plecat de la FCSB si a postat imagini total neobisnuite pe internet
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
AUR pentru Romania! Stefania Uta a scris istorie la Europene, dupa o cursa cu final neverosimil

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Continuă criza de la U Cluj: ce au făcut cu Petrolul
  2. Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României BREAKING NEWS
  3. Ce performanță! Jucătoarea din România care face senzație la unul dintre cele mai importante turnee ale momentului
  4. Amical tare pentru Nicolae Stanciu la Genoa. Căpitanul naționalei se pregătește de debutul în Serie A
  5. Meci superb la Arad între UTA și Farul! Superliga are un nou lider
  6. Laurențiu Reghecampf, mesaj dur pentru fosta soție: "Când văd numele ei, trec mai departe"
  7. Performanță fabuloasă pentru atleta din România: medalie de aur la Campionatele Europene!
  8. Mesaj dur pentru patronul Rapidului: "Treziți-vă, domnule Șucu! De ce să fiți un nimeni?"
  9. Gafă imensă făcută de Naomi Osaka la Montreal, pentru care și-a cerut scuze
  10. Jucătorul pe care Manchester United tocmai a plătit 85 de milioane de euro