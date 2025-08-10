Ce performanță! Jucătoarea din România care face senzație la unul dintre cele mai importante turnee ale momentului

Sambata, 09 August 2025, ora 23:09
772 citiri
Sorana Cîrstea FOTO X WTA
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a dispus de Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA) în trei seturi, scor 7-6 (4), 2-6, 6-4.
Sorana s-a impus după un meci de două ore şi 24 de minute, iar în turul al treilea va juca împotriva învingătoarei din meciul Yue Yuan – Diana Shnaider.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.
La finalul meciului, în timpul...
Fostul tenisman spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată, după ce soția sa Mery Perelló a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca (Insulele Baleare),...