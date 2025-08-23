Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea! A câștigat turneul american după o finală de vis

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 23 August 2025, ora 23:26
254 citiri
Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea! A câștigat turneul american după o finală de vis
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, venită din calificări, a câștigat sâmbătă seara turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket, de la Cleveland, după ce a dispus în finală de americanca Ann Li.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 112 WTA) a câștigat repede primul set al finalei cu americanca Ann Li (25 de ani, locul 69 WTA), impunându-se în 35 de minute cu 6-2. În setul al doilea, Sorana a condus cu 3-1 și 4-2, iar la 5-3 a ratat trei mingi de meci, Ann Li apropiindu-se la 5-4. Sorana a câștigat pe propriul serviciu și, după un meci de o oră și 26 de minute, a cucerit trofeul (6-2, 6-4 în finală).

Sorana se impune astfel la Cleveland, câștigând un turneu pe care l-a început încă din calificări. Pentru Sorana Cîrstea este al treilea titlu WTA din carieră la simplu, după Tashkent 2008 și Istanbul 2021.

Victoria din Statele Unite o urcă pe Sorana pe locul 71 în clasamentul mondial, ea devenind a treia cea mai în vârstă jucătoare din Top 100, după Tatjana Maria (38 de ani) și Laura Siegemund (37 de ani).

Cu câți bani s-a ales Sorana după calificarea în finală la Cleveland. Românca va juca pentru a șaptea oară cu trofeul pe masă
Cu câți bani s-a ales Sorana după calificarea în finală la Cleveland. Românca va juca pentru a șaptea oară cu trofeul pe masă
Calificată în finală la Cleveland, Sorana Cîrstea și-a asigurat o ascensiune spectaculoasă în clasamentul WTA și un cec de peste 20.000 de dolari. Jucătoarea română de tenis Sorana...
Revenirea uimitoare a Soranei Cîrstea, la 35 de ani. Ce se întâmplă în topul mondial
Revenirea uimitoare a Soranei Cîrstea, la 35 de ani. Ce se întâmplă în topul mondial
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, joi, după ce a învins-o pe...
#tenis, #Sorana Cirstea, #wta , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu ramas in viata al sotilor Elena si Nicolae Ceausescu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum au numit olandezii prestatia lui Dennis Man, scos dupa 45 de minute la debutul pentru PSV

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea! A câștigat turneul american după o finală de vis
  2. Mircea Rednic, demolat! Scor neiertător, pe teren propriu
  3. Stanciu a debutat în Serie A. Cum s-a descurcat
  4. Dennis Man, titular la PSV în Eredivisie. Cum s-a descurcat la debut
  5. Bornă uriașă bifată de Cristiano Ronaldo. Niciun alt fotbalist nu a mai reușit asta
  6. Echipa care s-a impus fără probleme în meciul Botoșani - Csikszereda. S-au marcat 4 goluri
  7. Portarul român din campionatul Spaniei a impresionat. Ce notă a primit
  8. Cursă fantastică pentru înotătorul român la Mondialul de la Otopeni. Cu ce medalie s-a ales
  9. Lovitură pentru Ion Țiriac! Tocmai a fost detronat
  10. Joacă la revelația din Liga 1 și l-a fermecat pe selecționerul Lucescu: „Nu avem jucători ca el”