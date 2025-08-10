Victorie splendidă pentru Sorana. Câți bani și-a asigurat pentru calificarea în turul trei la Cincinnati

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, sâmbătă, după ce a dispus de poloneza Magdalena Frech cu 7-6 (7/4), 2-6, 6-4.

Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) s-a impus după două ore și 22 de minute de joc.

Cîrstea, care a reușit 6 ași în acest meci, a fost învinsă de Frech (27 de ani, 25 WTA) în singurul său meci anterior cu poloneza, în 2023, în turul secund la Birmingham, cu 6-3, 6-7 (1/7), 6-4.

Românca și-a asigurat un cec de 32.840 de dolari și 65 de puncte WTA prin victoria de sâmbătă.

Următoarea sa adversară va fi chinezoaica Yue Yuan, care a trecut în trei seturi de rusoaica Diana Șnaider.

