Meciul zilei la Berlin. Sorana Cirstea joaca pe iarba contra unei foste invingatoare la Wimbledon LIVETEXT

Desfasurarea LIVE a meciului:*2-2, debut de meci echilibrat.*1-1 in primul set.*A inceput partidaVenita dupa performanta de la Roland-Garros, unde a jucat in optimi, Sorana Cirstea a avut ghinion la tragerea la sorti , urmand sa evolueze marti seara impotriva unei dintre cele mai valoroase jucatoare pe iarba, Garbine Muguruza, cap de serie 6 la Berlin.Iberica, clasata pe locul 13 WTA, a castigat in 2017 turneul de la Wimbledon.Meciul Sorana Cirstea - Garbine Muguruza e atractia principala a zilei de marti in turneul de la Berlin, fiind ultima partida de pe arena centrala.