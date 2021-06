Din nou in sferturi la Roland-Garros dupa 12 ani? Ce super-jucatoare a eliminat Sorana Cirstea in 2009

Cirstea (31 ani, 54 WTA ) a obtinut o victorie concludenta, intr-o ora si 24 de minute. Cel mai bun rezultat al Soranei la Paris este un sfert de finala in 2009 , iar de atunci nu mai depasise turul al treilea. Sorana nu mai jucase un meci in optimi la un turneu de Mare Slem din 2017, de la Australian Open In urma cu 12 ani, la Roland-Garros, Cirstea a fost eliminata in sferturi de Samantha Stosur (1-6, 3-6), insa anterior a reusit cateva mari surprize, trecand pe rand de tenismene mult mai bine cotate, precum Alize Cornet (6-3, 6-2), Caroline Wozniacki (7-6, 7-5) si Jelena Jankovic (3-6, 6-0, 9-7).