S-a despărțit de Badosa și nu își mai revine: clipe dificile pentru fostul număr 3 ATP

Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, principalul favorit, a fost învins fără drept de apel de chinezul Yunchaokete Bu, cu 6-3, 6-2, marți, în runda a doua a turneului ATP 250 de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 798.335 de dolari.

Tsitsipas, fost număr trei mondial, care nu se regăsește și a ajuns acum pe locul 28 în lume, are cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri, toate cu jucători mai slab cotați.

În urmă cu puțin timp, Tsitsipas s-a despărțit de jucătoarea spaniolă Paula Badosa, dar și de antrenorul Goran Ivanisevic.

Într-un meci dintre doi foști campioni la Winston-Salem, argentinianul Sebastian Baez (2023) l-a învins pe spaniolul Pablo Carreno Busta (2016) cu 7-5, 6-2.

Maghiarul Marton Fucsovics (94 ATP), campion anul trecut la București, s-a calificat în optimi după ce l-a învins pe olandezul Tallon Griekspoor (al doilea favorit), cu 6-3, 4-6, 6-3. Fucsovics are acum 4-0 în meciurile directe, cel mai recent având loc în 2024, în optimi la București.

Rezultatele înregistrate marți în turul al doilea la Winston-Salem Open (hard):

Yunchaokete Bu (China) - Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.1) 6-3, 6-2

Mariano Navone (Argentina) - Marcos Giron (SUA/N.16) 6-2, 6-2

Sebastian Baez (Argentina/N.10) - Pablo Carreno Busta (Spania) 7-5, 6-2

Botic van de Zandschulp (Olanda) - Matteo Arnaldi (Italia/N.6) 6-3, 6-3

Gabriel Diallo (Canada/N.4) - Nishesh Basavareddy (SUA) (forfait Basavareddy)

Hamad Medjedovic (Serbia) - Jacob Fearnley (Marea Britanie/N.15) 6-4, 7-6 (7/2)

Giovanni Mpetshi Perricard (Franța/N.9) - Pedro Martinez (Spania) 2-6, 6-3, 7-6 (7/3)

Alexandre Muller (Franța/N.8) - Darwin Blanch (SUA) 6-7 (3/7), 6-3, 7-5

Miomir Kecmanovic (Serbia/N.13) - Aleksandar Kovacevic (SUA) 6-4, 7-6 (7/5)

Luciano Darderi (Italia/N.3) - Mackenzie McDonald (SUA) 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-4

Lorenzo Sonego (Italia/N.5) - Stefan Dostanic (SUA) 6-3, 6-7 (2/7), 7-6 (7/3)

Jaume Munar (Spania/N.12) - Mattia Bellucci (Italia) 6-3, 6-1

Roberto Bautista Agut (Spania/N.14) - Christopher O'Connell (Australia) 6-4 (abandon O'Connell)

Marton Fucsovics (Ungaria) - Tallon Griekspoor (Olanda/N.2) 6-3, 4-6, 6-3

