27 de ani de la unul dintre cele mai grave incidente din istoria tenisului feminin

Pe 30 aprilie s-au implinit 27 de ani de la momentul in care Monica Seles a fost injunghiata in timpul unui meci de tenis.

In 1993, Monica Seles era o tenismena de top, care reusise sa castige Roland Garros trei ani la rand, dar si US Open si Australian Open in ani consecutivi.

Pe 30 aprilie 1993, ea se afla la Hamburg, unde disputa un meci din sferturile de finala cu Magdalena Maleeva.

Meciul a fost oprit brusc insa dupa ce Gunter Parche, un fan obsedat al lui Monica Seles, a alergat din tribune intr-o pauza dintre game-uri si a injunghiat-o cu un cutit, in zona omoplatului, provocand o rana cu o adancime de 1.5 centimetri.

Monica Seles a fost transportata de urgenta la spital si a avut nevoie de cateva saptamani de a se recupera. Totusi, ea a refuzat sa revina pe teren in urmatorii doi ani.

Pe de alta parte, agresorul sau, Gunter Parche, a petrecut mai putin de 6 luni in arest preventiv. Justitia din Germania a stabilit ca acesta avea probleme psihice si a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare si tratament psihologic.

In urma acestui incident, tenisul s-a schimbat radical deoarece la fiecare turneu s-au luat masuri suplimentare de siguranta.

In schimb, Monica Seles nu a mai jucat niciodata tenis in Germania din acel moment, fiind dezamagita de sistemul juridic din aceasta tara.

"Ceea ce par oamenii sa uite este ca acel om m-a injunghiat intentionat si nu a ispasit niciun fel de pedeapsa pentru asta. Nu m-as simti confortabil sa ma intorc", spunea Seles la cateva luni dupa acel incident.

La acel moment, Seles se afla pe primul loc in clasamentul WTA, iar forul mondial a propus ca americanca sa nu piarda punctele pe perioada cat lipseste. Totusi, acest lucru nu s-a intamplat. In autobiografia sa, Seles dezvaluia ca jucatoarele din acel moment s-au opus ideii, cu exceptia Gabrielei Sabatini, care s-a abtinut.

In cele din urma, Seles a revenit pe teren in august 1995. La acel moment, Martina Navratilova, care ocupa functia de presedinte al WTA, a propus ca Seles sa fie instalata direct pe primul loc, alaturi de Steffi Graf si acest lucru s-a intamplat, chiar daca jucatoare precum Arantxa Sanchez Vicario si Gigi Fernandez s-au opus.

Dupa revenire, Seles a mai castigat doar Australian Open in 1996 si medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2000. Ea a disputat ultimul meci in 2003, dar retragerea si-a anuntat-o abia in 2008. Din 2009 a fost inclusa in International Tennis Hall of Fame.

