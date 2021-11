Abandon și în a doua semifinală de la Linz! Cu cine va juca pentru trofeu românca Jaqueline Cristian

Sportiva americană Alison Riske, locul 73 mondial şi cap de serie numărul 8, s-a calificat, joi, în finala turneului de categorie WTA 250 de la Linz, profitând în semifinale de abandonul compatrioatei sale Danielle Collins, locul 29 WTA şi cap de serie 3.

Collins a abandonat după primul set al semifinalei, la scorul de 7-5 pentru Riske, după 51 de minute de joc.

🇺🇸 @Riske4rewards advances to the #WTALinz final after Danielle Collins retires due to injury.

The No.8 seed will face Jaqueline Cristian in Friday's final. pic.twitter.com/tYknmJ8KC8