Absenta inexplicabila din lotul Romaniei pentru meciul cu Italia. Ce s-a intamplat cu ultima "eroina" a nationalei de tenis

Pentru partida programata la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, la 16 si 17 Aprilie 2021, in play-off-ul Grupei Mondiale a "Billie Jean King Cup", echipa Romaniei va fi formata din Irina Bara, locul 132 WTA Mihaela Buzarnescu , locul 137 WTA, Elena Gabriela Ruse, locul 174 WTA, si Monica Niculescu , locul 173 WTA, Monica fiind si capitanul echipei Romaniei.Clasata pe locul 1ocul 146 WTA, Jaqueline Cristian a fost evitata fara un motiv evident, in ciuda faptului ca a facut in 2021 un rezultat exceptional la Sankt Petersburg, unde a ajuns pana in faza sferturilor. De asemenea, Cristian este ultima "eroina" a nationalei feminine a Romaniei, ea remarcandu-se in mod placut la confruntarea cu Rusia, pierduta cu 2-3, tot la Cluj-Napoca, in februarie 2020. Atunci, Jaqueline a intrat in ziua a doua si a adus tarii noastre un punct extrem de pretios, invingand-o fara drept de apel, 7-5, 6-3, pe Veronika Kudermetova si egaland atunci situatia, 2-2.Jaqueline Cristian sustine ca nu are nici o problema de ordin fizic (ea urmand sa participe saptamana viitoare la turneul de la Istanbul) si ca nu vrea sa comenteze alegerea capitanului Monica Niculescu.