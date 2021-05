Cine e uriasa de 1,90 m, cea mai inalta jucatoare din tenisul feminin actual FOTO

In timp, au existat insa si exceptii care au contrazis regula, ultima cea mai cunoscuta jucatoare cu talie fiind Maria Sarapova, care masoara 1,88 m.Americanca Lindsay Davenport a fost si ea o jucatoare foarte inalta, cu o inaltime de 1,89 m.Dintre sportivele aflate acum in activitate, Naomi Broady masoara 1,89 metri, in vreme ce Karolina Pliskova si Venus Williams se mandresc cu 1,86 m, respectiv 1,85 m.Niciuna dintre ele nu detine insa recordul, pentru ca acesta ii apartine unei sportive din Uzbekistan. Akgul Amanmuradova (36 ani) este si una dintre veteranele tenisului feminin, dar nici macar faptul ca a ajuns pe locul 424 mondial nu o impedica sa joace in continuare. Akgul are 1,90 si o alura mai degraba de baschetbalista decat de tenismena.Ea nu a fost niciodata o jucatoare de top, cea mai buna clasare fiind locul 50 in clasamentul WTA , in 2008.Totusi, Akgul Amanmuradova nu este si cea mai inalta jucatoare din istoria tenisului. Aceasta distinctie ii apartine unei jucatoare retrase, cehoaica Eva Hrdinova, care are 1,91 metri.