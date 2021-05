I-a facut un copil lui Alexander Zverev, dar vrea sa-l creasca singura. Proaspata mamica e de origine romana FOTO

Nascuta la Berlin din parinti romani, frumoasa Brenda (23 de ani) a intrat in 2019 intr-o relatie cu Alexander. Cei doi s-au despartit insa in vara trecuta, ultima lor aparitie publica fiind la turneul demonstrativ organizat de Novak Djokovic la Belgrad, in plina pandemie. Doar ca, surpriza, la putin timp dupa ruptura, Brenda l-a anuntat pe Zverev ca e insarcinata, iar tatal e chiar tenismenul german. "Imi voi asuma responsabilitatea", a spus Alexander, asta in timp ce fosta sa iubita a lasat de inteles ca nu e dispusa sa imparta custodia viitorului copil. "Sincer, nu stiu ce rol va avea el. Am sansa sa-mi cresc copilul singura", a spus fotomodelul in presa germana.Intre timp, in urma cu doua luni, Brenda a nascut-o pe micuta Mayla, proaspata mamica folosindu-se de contul de Intagram pentru a oferi cat mai multe imagini in care apare impreuna cu fiica sa.