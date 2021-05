Tenismena Alexandra Dulgheru, salt de 231 de locuri in clasamentul WTA. Cum s-a terminat finala turneului din Franta

Dulgheru a fost invinsa in finala de favorita 7, sportiva franceza Clara Burel, locul 166 WTA, scor 6-2, 1-6, 6-2, in doua ore si 10 minute. Alexandra Dulgheru, fosta numarul 26 mondial , dar absenta mai mult timp din circuit din cauza accidentarilor, va urca dupa finala de la Saint-Gaudens 231 de pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 443.