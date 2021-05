Alexandra Dulgheru, salt de 441 de locuri in clasamentul WTA

Ea s-a calificat in semifinale pentru prima data la o competitie de un asemenea nivel de la revenirea in activitate dupa operatie.Intrata pe tabloul de la Zagreb gratie clasamentului protejat, Alexandra ocupa, la inceputul saptamanii, locul 1.092 in ierarhia reala. Din fericire, rezultatele obtinute in turneul ITF de 60.000 de dolari au ajutat-o sa adune puncte pentru un salt considerabil.Conform doartenis.ro, prin calificarea in semifinale, Dulgheru si-a asigurat o urcare de nu mai putin de 441 de locuri in clasamentul live, fiind sigura ca de luni va ocupa macar pozitia 651. Dar aceasta se mai poate imbunatati, pentru ca o victorie in semifinale, contra rusoaicei Kamilla Rakhimova, a patra favorita, ar duce-o nu doar in finala, ci si pe locul 534. Mai departe, daca va cuceri titlu, va urca pe locul 420!Pentru a se califica in semifinale, Alexandra Dulgheru le-a invins pe Federica Arcidiacono cu 6-0, 6-1, pe compatrioata acesteia, Elisabeta Cocciaretto, principala favorita si cea care a eliminat Romania in Fed Cup , cu 6-4, 6-1 si pe Kristina Kukova in sferturi, scor 1-6, 6-2, 6-1.