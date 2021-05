Victorie uriasa pentru Alexandra Dulgheru: a invins o jucatoare clasata cu 600 de locuri mai bine ca ea

Dulgheru (674 WTA ) a trecut de Viktorija Golubic (Elvetia, 72WTA) cu un scor 7-5, 6-0 si va juca cu trofeul pe masa, duminica, de la ora 11.00.Adversara ei va fi favorita gazdelor, frantuzoaica Clara Burel (Franta, 166 WTA, 20 de ani).Pentru Alexandra va fi prima finala, dupa cea castigata la ITF W25 Hodmezovasarhely (august) 2017.Alexandra Dulgheru acumuleaza deocamdata 58 de puncte WTA, datorita carora va progresa pe locul 443, dar in cazul ueni victorii poate urca si mai mult. In urma cu zece ani, in aprilie 2011, Dulgheru ajunsese chiar pe pozitia 26 in lume.Ea are in palmares doua titluri WTA Premier, Varsovia 2009 si 2010, o finala la WTA International (250) Kuala Lumpur 2015.