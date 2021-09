Te ia cu amețeală! Spectacol sexy cu două super-tenismene, la peste 400 de metri înălțime FOTO

Două dintre tenismenele de top din circuitul feminin, Elina Svitolina (6 WTA) și Belinda Bencic (12 WTA), au fost protagonistele unei ședințe foto inedite, într-una dintre cele mai înalte clădiri din lume.

Ucraineanca Svitolina și elvețianca Bencic au profitat de prezența la turneul WTA 500 de la Chicago, aflat în plină desfășurare, și au acceptat invitația organizatorilor de a se urca în Willis Tower, al treilea cel mai înalt zgârie-nori din SUA (peste 400 de metri).

Ajunse în punctul de observare Sky Deck, cele două tenismene au pozat spectaculos, în diverse ipostaze, îmbrăcate în pantaloni mulați, ținute cu care Svitolina și Bencic și-au dezvăluit latura sexy.

Sightseeing in the windy city with @ElinaSvitolina & @BelindaBencic 🌬️#ChicagoTennisFesitval pic.twitter.com/TGbyPJlfTF