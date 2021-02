Ana Bogdan, invinsa fara drept de apel la Australian Open. Doar doua romance au mai ramas pe tabloul de simplu

Ana Bogdan s-a confruntat cu o adversara mai bine cotata, americanca Danielle Collins (46 WTA), in fata careia n-a avut insa nici o sansa. Collins s-a impus intr-o ora si 6 minute cu scorul de 6-3, 6-1.Desfasurarea LIVE a meciului:*Collins forteaza si obtine o victorie lejera, scor 6-3, 6-1.*Romanca iroseste trei mingi de ghem pe propriul serviciu, iar Collins face 3-1.*1-1 in setul doi, Ana castiga primul ghem dupa patru pierdute la rand.*Ana Bogdan cedeaza primul set, 3-6.*5-3 Collins, americanca se desprinde.*Collins egaleaza pe propriul serviciu, 3-3.*3-2 pentru Ana Bogdan in primul set.Meciul Bogdan - Collins a fost programat pe terenul 10, fiind ultima din cele patru intalniri care vor avea loc pe acea arena, incepand cu ora 02.00. Ca urmare, e de asteptat ca partida Anei sa inceapa dupa ora 10.00 (ora Romaniei).Citeste si: