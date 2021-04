Dupa ce a parasit competitia de pe malurile Bosforului, fiind invinsa de rusoaica Veronika Kudermetova, Ana, ocupanta locul 102 in ierahia mondiala, si-a permis si sa stea la plaja, alaturi de sora ei mai mica, Ioana Bogdan, care a insotit-o in Turcia.Ana Bogdan (28 de ani) are o relatie cu pilotul de raliuri Simone Tempestini.