Cum a ajuns Ana Bogdan marea dragoste a prietenului fostului iubit

Simone este fiul unui fost pilot de raliuri, Mario Tempestini si a castigat de 4 ori campionatul national de raliuri.Jucatoarea de tenis, care a fost si pe locul 61 in lume, si Simone Tempestini au inceput relatia oficiala la putin timp dupa ce Ana s-a despartit de Norris Mageanu, fostul sot al Corinei Danila, care este si presedintele Federatiei Romane de Automobilism. Ei au fost impreuna patru ani, timp in care Ana si-a descoperit si pasiunea pentru automobilism, ea fiind la un moment dat copilot, intr-o cursa demonstrative, chiar pentru Simone, viitorul iubit. Iar acesta a fost ajutat de Norris Mageanu sa-si obtina cetatenia romana situatia parand cumva delicata atunci cand Ana s-a despartit de Mageanu iar la putin timp s-a cuplat cu Tempestini.In luna aprilie anului trecut, dupa despartirea de jucatoarea de tenis, Norris Mageanu spunea ca "mersul impreuna la turnee ne-a distrus relatia"."Am stat cativa ani non-stop impreuna. Acasa, la antrenamente. Non-stop. Am trait impreuna meciurile, emotiile din meciuri, emotiile de dupa meciuri. Am discutat si ca iubiti, dar si ca prieteni. E greu ca o relatie de iubire sa functioneze cand esti << de toate >> . La inceput, eram mandru ca reusiseram sa facem asta, dar iata ca nici noua nu prea ne-a iesit. E o chestie sensibila", a zis atunci Mageanu.In prezent, Norris este intr-o relatie cu mezzosoprana Andreea Ilie, fosta colaboratoare a trupei Holograf Cat despre Ana, aceasta pare extrem de fericita in bratele noului iubit, chiar zilele trecute, ei fiind surprinsi pe o partie de la Sinaia, unde sportiva a declarat ca "il simte pe Cupidon in fiecare zi".