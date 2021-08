Momente sfâșietoare pentru Ana Bogdan: "Îți vine să urli și să plângi până nu mai ai lacrimi"

Ea a fost protagonista celui mai lung meci de pe tabloul feminin din istoria US Open, jucând 3 ore și 44 de minute cu spaniola Rebeka Masarova.Jocul a fost unul extrem de disputat, Ana Bogdan a salvat 5 mingi de meci și a avut la rândul ei două mingi de meci. Până la urmă, Masarova s-a impus cu 6-7, 7-6, 7-6. Ana Bogdan și-a dat frâu lier sentimentelor într-o postare pe Instagram care spune totul despre cât de mare a fost amărăciunea eșecului."5 mingi de meci salvate si 2 pierdute de-ale mele. La ultima minge de meci a mea au lipsit cativa milimetri pentru ca mingea sa atingă linia si sa pot gusta victoria. Si nu a fost sa fie. A durut al naibii de tare, si încă doare... căci nu a fost moment in care sa nu cred sau sa nu lupt pana la final.Si asa se întâmpla cand faci totul cu sufletul, le simti pe toate la cel mai intens nivel, absorbi totul. Si cand se termina ultimul punct, dar nu in favoarea ta, dupa tot ceea ce ai trăit acolo, simți ca iti fuge pământul de sub picioare, nu mai auzi bine, nu mai vezi bine, simti doar presiune mare in cap si in urechi si parca toate durerile ce le aveai ti se amplifica.Simti ca ai dat totul si totuși nu a fost suficient, mai puteai si mai trebuia. Ai avut dureri mari in tendoanele achiliene de in unele momente abia mai puteai călca, dar ti-ai spus in fiecare clipa ca poți si ca daca mintea duce, duce si corpul, ai simțit ca de doua ori ti-a venit sa vomiți de la efort, însă ti-ai spus ca esti puternic si poți continua, ca poti lupta indiferent cât este de greu.Ai inceput cand era lumina si plin de lume care striga pentru tine, alte meciuri care se jucau pe terenurile de langa tine, iar acum e noapte, e gol si liniște.Ca stii ca au lipsit acei câțiva milimetri.Si stii cât de mult ti-ai dorit sa joci in turneul asta cât mai mult, căci e turneul tău preferat si mereu ti-a plăcut sa joci aici. Dar mai stii apoi si ca ai puterea sa te ridici de unde esti, ai puterea sa mergi mai departe, ai puterea sa o iei de la capăt, sa iti depășești alte limite si alte limite si cand te ridici de acolo, pășești altfel, cu credință in Cel de Sus, caci atunci cand ai acea credință, nu te poate doborî nimic si stii ca vei reveni si mai puternic decât ai fost si ca indiferent cat de greu si negru pare totul acum, in final va fi bine, poate mai bine decât ai visat si ti-ai imaginat.Asa ca ma scutur, ma ridic, zâmbesc si merg înainte.Ceva timp am sa le acord tendoanelor ca sa fiu bine si sa ma pot întoarce cât mai curând pe teren, acolo unde mi-e drag, mi-e bine si sunt acasă".